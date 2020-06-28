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شرطة عسير تعلن القبض على المتورطين الـ 4 في شجار أحد رفيدة: 2 قاما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

قالت: تم إيقافهم جميعاً ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.


وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة عسير الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة عسير تعلن القبض على المتورطين الـ 4 في شجار أحد رفيدة: 2 قاما بالتصادم عمداً بمركبتيهما
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.


وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
02:37 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:38 PM

شرطة عسير تعلن القبض على المتورطين الـ 4 في شجار أحد رفيدة: 2 قاما بالتصادم عمداً بمركبتيهما

قالت: تم إيقافهم جميعاً ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
10,931

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.


وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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