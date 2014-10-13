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4223 سعوديًّا حصلوا على شهادة مهنية بقيمة دعم 20 مليون ريال

بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص وزيادة الإنتاجية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن حصول 4223 مواطنًا ومواطنة على شهادات مهنية احترافية عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بقيمة دعم مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كتعويض عن تكاليف تلك الشهادات.

ويدعم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 26 شهادة احترافية، في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مُرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم؛ من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف طاقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4223 سعوديًّا حصلوا على شهادة مهنية بقيمة دعم 20 مليون ريال
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن حصول 4223 مواطنًا ومواطنة على شهادات مهنية احترافية عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بقيمة دعم مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كتعويض عن تكاليف تلك الشهادات.

ويدعم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 26 شهادة احترافية، في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مُرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم؛ من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:36 AM

4223 سعوديًّا حصلوا على شهادة مهنية بقيمة دعم 20 مليون ريال

بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص وزيادة الإنتاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن حصول 4223 مواطنًا ومواطنة على شهادات مهنية احترافية عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بقيمة دعم مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كتعويض عن تكاليف تلك الشهادات.

ويدعم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 26 شهادة احترافية، في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل؛ بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية". ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية؛ سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قِبَل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة؛ وفقًا للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مُرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم؛ من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

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