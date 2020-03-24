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رعب كورونا قد يدفع الكونجرس الأمريكي لكسر "قاعدة المائتي عام"

تأييد كبير لمبادرة "التصويت عن بُعد" عقب إصابة 3 برلمانيين بالفيروس

في إجراء يتناقض مع قاعدة متبعة منذ قرنين من الزمن، أيّد عشرات البرلمانيين الأمريكيين، الاثنين، فكرة تعديل النظام الداخلي للكونغرس، لإجازة التصويت عن بُعد.

ويهدف الإجراء لتمكين البرلمانيين من مواصلة عملهم التشريعي في ظل قيود الحجر الصحي، والمَخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وفي مجلس النواب وقّع 67 نائبًا ديمقراطيًّا على عريضة تُطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام، التي تفرض على النواب أن يحضروا شخصيًّا إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت النائبة كاثلين رايس، إحدى الموقّعات على العريضة: "يجب السماح للكونجرس بالتصويت عن بُعد حتى نتمكن من أن نُقِرّ بسرعة وأمان قوانين لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقديم الدعم لمن يحتاجون إليه".

أما صاحب هذه المبادرة، النائب إريك سوالويل، فشدد على المخاطر الصحية التي ستحدق بأعضاء الكونجرس إذا ما اضطروا للتنقل باستمرار بين واشنطن ودوائرهم الانتخابية في كل مرة يحتاجون فيها إلى التصويت، في ظل الوباء المتفشي في البلاد.

وأيد أعضاء جمهوريون في مجلسيْ النواب والشيوخ، هذه المبادرة منذ أعلن ثلاثة برلمانيين -على الأقل- إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وإعلان آخرين وضْع أنفسهم في العزل المنزلي على سبيل الاحتياط.

ويبحث الكونجرس أيضًا فرض قيود جديدة على التجمعات في مبنى "الكابيتول".

وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين: "أؤيد فكرة التصويت عن بُعد بشكل كامل للحفاظ على عمل مجلس الشيوخ خلال هذه الأزمة".

وتعتبر هذه المسألة أكثر أهمية في مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية (48 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين)، وحيث وضع خمسة سيناتورات أنفسهم في عزلة طوعية.

بدوره قال الرئيس دونالد ترامب إنه "يؤيد تمامًا" إجازة التصويت عن بُعد "لفترة محدودة" في الكونجرس.

فيروس كورونا الجديد الكونجرس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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رعب كورونا قد يدفع الكونجرس الأمريكي لكسر "قاعدة المائتي عام"
سبق

في إجراء يتناقض مع قاعدة متبعة منذ قرنين من الزمن، أيّد عشرات البرلمانيين الأمريكيين، الاثنين، فكرة تعديل النظام الداخلي للكونغرس، لإجازة التصويت عن بُعد.

ويهدف الإجراء لتمكين البرلمانيين من مواصلة عملهم التشريعي في ظل قيود الحجر الصحي، والمَخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وفي مجلس النواب وقّع 67 نائبًا ديمقراطيًّا على عريضة تُطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام، التي تفرض على النواب أن يحضروا شخصيًّا إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت النائبة كاثلين رايس، إحدى الموقّعات على العريضة: "يجب السماح للكونجرس بالتصويت عن بُعد حتى نتمكن من أن نُقِرّ بسرعة وأمان قوانين لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقديم الدعم لمن يحتاجون إليه".

أما صاحب هذه المبادرة، النائب إريك سوالويل، فشدد على المخاطر الصحية التي ستحدق بأعضاء الكونجرس إذا ما اضطروا للتنقل باستمرار بين واشنطن ودوائرهم الانتخابية في كل مرة يحتاجون فيها إلى التصويت، في ظل الوباء المتفشي في البلاد.

وأيد أعضاء جمهوريون في مجلسيْ النواب والشيوخ، هذه المبادرة منذ أعلن ثلاثة برلمانيين -على الأقل- إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وإعلان آخرين وضْع أنفسهم في العزل المنزلي على سبيل الاحتياط.

ويبحث الكونجرس أيضًا فرض قيود جديدة على التجمعات في مبنى "الكابيتول".

وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين: "أؤيد فكرة التصويت عن بُعد بشكل كامل للحفاظ على عمل مجلس الشيوخ خلال هذه الأزمة".

وتعتبر هذه المسألة أكثر أهمية في مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية (48 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين)، وحيث وضع خمسة سيناتورات أنفسهم في عزلة طوعية.

بدوره قال الرئيس دونالد ترامب إنه "يؤيد تمامًا" إجازة التصويت عن بُعد "لفترة محدودة" في الكونجرس.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:55 AM

رعب كورونا قد يدفع الكونجرس الأمريكي لكسر "قاعدة المائتي عام"

تأييد كبير لمبادرة "التصويت عن بُعد" عقب إصابة 3 برلمانيين بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إجراء يتناقض مع قاعدة متبعة منذ قرنين من الزمن، أيّد عشرات البرلمانيين الأمريكيين، الاثنين، فكرة تعديل النظام الداخلي للكونغرس، لإجازة التصويت عن بُعد.

ويهدف الإجراء لتمكين البرلمانيين من مواصلة عملهم التشريعي في ظل قيود الحجر الصحي، والمَخاطر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وفي مجلس النواب وقّع 67 نائبًا ديمقراطيًّا على عريضة تُطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام، التي تفرض على النواب أن يحضروا شخصيًّا إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت النائبة كاثلين رايس، إحدى الموقّعات على العريضة: "يجب السماح للكونجرس بالتصويت عن بُعد حتى نتمكن من أن نُقِرّ بسرعة وأمان قوانين لمكافحة وباء فيروس كورونا، وتقديم الدعم لمن يحتاجون إليه".

أما صاحب هذه المبادرة، النائب إريك سوالويل، فشدد على المخاطر الصحية التي ستحدق بأعضاء الكونجرس إذا ما اضطروا للتنقل باستمرار بين واشنطن ودوائرهم الانتخابية في كل مرة يحتاجون فيها إلى التصويت، في ظل الوباء المتفشي في البلاد.

وأيد أعضاء جمهوريون في مجلسيْ النواب والشيوخ، هذه المبادرة منذ أعلن ثلاثة برلمانيين -على الأقل- إصابتهم بفيروس "كوفيد-19"، وإعلان آخرين وضْع أنفسهم في العزل المنزلي على سبيل الاحتياط.

ويبحث الكونجرس أيضًا فرض قيود جديدة على التجمعات في مبنى "الكابيتول".

وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في تغريدة على "تويتر"، الاثنين: "أؤيد فكرة التصويت عن بُعد بشكل كامل للحفاظ على عمل مجلس الشيوخ خلال هذه الأزمة".

وتعتبر هذه المسألة أكثر أهمية في مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية (48 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين)، وحيث وضع خمسة سيناتورات أنفسهم في عزلة طوعية.

بدوره قال الرئيس دونالد ترامب إنه "يؤيد تمامًا" إجازة التصويت عن بُعد "لفترة محدودة" في الكونجرس.

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