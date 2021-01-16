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"آل هتيلة" يحتفلون بزواج "مانع"

احتفل نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران "سابقًا"، علي بن ناصر آل هتيلة، شقيق مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله "مانع"، على كريمة ناصر دغمل آل هتيلة، في حفل بهيج بحضور الأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا في أداء الألعاب والرقصات الشعبية.

وعبر العريس عن شكره لوالده وأشقائه وأقاربه، الذين وقفوا بجانبه إلى أن أكمل نصف دينه، مثمنًا مواقف والد شريكة حياته، الذي كان من أكثر الفرحين في هذه المناسبة.

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"آل هتيلة" يحتفلون بزواج "مانع"
سبق

احتفل نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران "سابقًا"، علي بن ناصر آل هتيلة، شقيق مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله "مانع"، على كريمة ناصر دغمل آل هتيلة، في حفل بهيج بحضور الأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا في أداء الألعاب والرقصات الشعبية.

وعبر العريس عن شكره لوالده وأشقائه وأقاربه، الذين وقفوا بجانبه إلى أن أكمل نصف دينه، مثمنًا مواقف والد شريكة حياته، الذي كان من أكثر الفرحين في هذه المناسبة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
07:40 PM

"آل هتيلة" يحتفلون بزواج "مانع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران "سابقًا"، علي بن ناصر آل هتيلة، شقيق مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله "مانع"، على كريمة ناصر دغمل آل هتيلة، في حفل بهيج بحضور الأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا في أداء الألعاب والرقصات الشعبية.

وعبر العريس عن شكره لوالده وأشقائه وأقاربه، الذين وقفوا بجانبه إلى أن أكمل نصف دينه، مثمنًا مواقف والد شريكة حياته، الذي كان من أكثر الفرحين في هذه المناسبة.

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