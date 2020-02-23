لبنان.. إصابة شخصين في انفجار قنبلة بمبنى سكني

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.
وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.
نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.
وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.
لبنان قنبلة انفجار قنبلة بمبنى سكني
نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.
وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.
نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.
وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.