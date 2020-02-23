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لبنان.. إصابة شخصين في انفجار قنبلة بمبنى سكني

الأجهزة الأمنية اعتقلت المتهم

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.

وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.

لبنان قنبلة انفجار قنبلة بمبنى سكني

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لبنان.. إصابة شخصين في انفجار قنبلة بمبنى سكني
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.

وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:18 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:34 PM

لبنان.. إصابة شخصين في انفجار قنبلة بمبنى سكني

الأجهزة الأمنية اعتقلت المتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، اليوم (الأحد) أن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة طرابلس اللبنانية.

وبيّنت المصادر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الرجل المتهم بتفجير القنبلة.

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