"العثيمين" يشكر القيادة بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد أن الدعم الكبير الذي تلقاه من المملكة سهّل مهمته في خدمة قضايا العالم الإسلامي

رفع الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الثقة التي مُنحت له بترشيحه لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون لفترة خمس سنوات انتهت في 16 نوفمبر 2021.

وأكد في تصريح له أن الدعم الكبير الذي تلقاه من قيادة المملكة العربية السعودية -دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي- سهل له مهمته في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي، وتطوير أداء الأمانة العامة للمنظمة، وذلك بمساندة جميع منسوبي الأمانة العامة.