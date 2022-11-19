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"ازدواج الساحل القديم" في 4 مراحل.. جديد التفاصيل تكشفها "النقل"

"العتيبي": اعتماد الوزارة يسهم بشكل حيوي ويخدم شريحة كبيرة بالمجتمع

كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي لـ"سبق"، عن أعمال مشروع ازدواج طريق "مكة- الليث"، أو ما يُعرف بالساحل القديم.

وقال: "وزارة النقل، من منطلق حرصها على راحة المواطنين، قامت مؤخرًا باعتماد عدة مشاريع لازدواج طريق مكة المكرمة- الليث، مرورًا بميقات يلملم بطول (103.5)كم على ثلاث مراحل وتم البدء في العمل، والانتهاء من المرحلة الأولى".

وأضاف: "المرحلة الثانية بطول (37)كم، وتشمل تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من تقاطع طريق الليث المزدوج مع طريق الليث المفرد (304)، مع تنفيذ تقاطع بقيمة إجمالية تبلغ (76.622.938.5 ريالات)"؛ مشيرًا إلى أنه يجري تسليم الموقع لمقاول التنفيذ في هذه المرحلة.

وعن المرحلة الثالثة، قال "العتيبي": "المرحلة الثالثة بطول (28.5)كم، وتشتمل على تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (300+37) إلى المحطة (800+65) بقيمة تبلغ (78.660.474.9) ريالات، ويجري تحضير الموقع للعمل.

وتابع: "أما المرحلة الرابعة الأخيرة من المشروع، وهي بطول (37.3)كم، ويتم من خلالها تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (000+0) إلى المحطة (300+37) وبنسبة إنجاز تبلغ (1%)".

وأكد "العتيبي" أن المشروع سبق قبل أعوام الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى، وأن اعتماد وزارة النقل لمراحله المتبقية هذا العام؛ سيُسهم بشكل كبير وحيوي وسيخدم شريحة كبيرة من المجتمع ترتاد هذا الطريق يوميًّا.

طريق الساحل القديم وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ازدواج الساحل القديم" في 4 مراحل.. جديد التفاصيل تكشفها "النقل"
سبق

كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي لـ"سبق"، عن أعمال مشروع ازدواج طريق "مكة- الليث"، أو ما يُعرف بالساحل القديم.

وقال: "وزارة النقل، من منطلق حرصها على راحة المواطنين، قامت مؤخرًا باعتماد عدة مشاريع لازدواج طريق مكة المكرمة- الليث، مرورًا بميقات يلملم بطول (103.5)كم على ثلاث مراحل وتم البدء في العمل، والانتهاء من المرحلة الأولى".

وأضاف: "المرحلة الثانية بطول (37)كم، وتشمل تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من تقاطع طريق الليث المزدوج مع طريق الليث المفرد (304)، مع تنفيذ تقاطع بقيمة إجمالية تبلغ (76.622.938.5 ريالات)"؛ مشيرًا إلى أنه يجري تسليم الموقع لمقاول التنفيذ في هذه المرحلة.

وعن المرحلة الثالثة، قال "العتيبي": "المرحلة الثالثة بطول (28.5)كم، وتشتمل على تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (300+37) إلى المحطة (800+65) بقيمة تبلغ (78.660.474.9) ريالات، ويجري تحضير الموقع للعمل.

وتابع: "أما المرحلة الرابعة الأخيرة من المشروع، وهي بطول (37.3)كم، ويتم من خلالها تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (000+0) إلى المحطة (300+37) وبنسبة إنجاز تبلغ (1%)".

وأكد "العتيبي" أن المشروع سبق قبل أعوام الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى، وأن اعتماد وزارة النقل لمراحله المتبقية هذا العام؛ سيُسهم بشكل كبير وحيوي وسيخدم شريحة كبيرة من المجتمع ترتاد هذا الطريق يوميًّا.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:59 AM

"ازدواج الساحل القديم" في 4 مراحل.. جديد التفاصيل تكشفها "النقل"

"العتيبي": اعتماد الوزارة يسهم بشكل حيوي ويخدم شريحة كبيرة بالمجتمع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي لـ"سبق"، عن أعمال مشروع ازدواج طريق "مكة- الليث"، أو ما يُعرف بالساحل القديم.

وقال: "وزارة النقل، من منطلق حرصها على راحة المواطنين، قامت مؤخرًا باعتماد عدة مشاريع لازدواج طريق مكة المكرمة- الليث، مرورًا بميقات يلملم بطول (103.5)كم على ثلاث مراحل وتم البدء في العمل، والانتهاء من المرحلة الأولى".

وأضاف: "المرحلة الثانية بطول (37)كم، وتشمل تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من تقاطع طريق الليث المزدوج مع طريق الليث المفرد (304)، مع تنفيذ تقاطع بقيمة إجمالية تبلغ (76.622.938.5 ريالات)"؛ مشيرًا إلى أنه يجري تسليم الموقع لمقاول التنفيذ في هذه المرحلة.

وعن المرحلة الثالثة، قال "العتيبي": "المرحلة الثالثة بطول (28.5)كم، وتشتمل على تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (300+37) إلى المحطة (800+65) بقيمة تبلغ (78.660.474.9) ريالات، ويجري تحضير الموقع للعمل.

وتابع: "أما المرحلة الرابعة الأخيرة من المشروع، وهي بطول (37.3)كم، ويتم من خلالها تنفيذ طريق مزدوج بحارتين وجزيرة وسطية بعرض (5 أمتار) وأكتاف داخلية وخارجية لكل اتجاه، وتبدأ من المحطة (000+0) إلى المحطة (300+37) وبنسبة إنجاز تبلغ (1%)".

وأكد "العتيبي" أن المشروع سبق قبل أعوام الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى، وأن اعتماد وزارة النقل لمراحله المتبقية هذا العام؛ سيُسهم بشكل كبير وحيوي وسيخدم شريحة كبيرة من المجتمع ترتاد هذا الطريق يوميًّا.

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