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7 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد.. أتربة وغبار وأمطار

تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (عسير، الباحة، جازان) أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار متوسطة غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل في جازان: (الدائر، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، كما تشمل في الباحة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة)، وفي عسير: (تنومة، وأبها، والنماص، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

كما نبّهت منطقتيْ نجران والرياض، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل السليل ووادي الدواسر، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

ونبهت منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة في المدينة، وتشمل: (الحناكية، والعلا، والمهد)؛ فيما تنتهي الحالة في مكة المكرمة الساعة السابعة مساء، وتشمل: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).

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7 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد.. أتربة وغبار وأمطار
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (عسير، الباحة، جازان) أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار متوسطة غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل في جازان: (الدائر، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، كما تشمل في الباحة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة)، وفي عسير: (تنومة، وأبها، والنماص، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

كما نبّهت منطقتيْ نجران والرياض، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل السليل ووادي الدواسر، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

ونبهت منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة في المدينة، وتشمل: (الحناكية، والعلا، والمهد)؛ فيما تنتهي الحالة في مكة المكرمة الساعة السابعة مساء، وتشمل: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:04 AM

7 مناطق في مرمى تنبيهات الأرصاد.. أتربة وغبار وأمطار

تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,967

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: (عسير، الباحة، جازان) أصدرت تنبيهًا من حالة أمطار متوسطة غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الثامنة مساء، وتشمل في جازان: (الدائر، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، كما تشمل في الباحة: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وقلوة)، وفي عسير: (تنومة، وأبها، والنماص، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

كما نبّهت منطقتيْ نجران والرياض، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل السليل ووادي الدواسر، وتشمل في نجران: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).

ونبهت منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة الخامسة في المدينة، وتشمل: (الحناكية، والعلا، والمهد)؛ فيما تنتهي الحالة في مكة المكرمة الساعة السابعة مساء، وتشمل: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية).

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