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مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة

دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال اليوم؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

الأرصاد الدفاع المدني التقلبات الجوية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال اليوم؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:48 AM

مدني العاصمة المقدسة يحذّر من التقلبات الجوية المؤثرة على مكة

دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة؛ وذلك خلال اليوم؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المُعَدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية؛ راجين من الله السلامة للجميع.

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