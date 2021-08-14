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"السديس" يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء الصيانة الدورية للكعبة

أكّد أن هذا العمل يعكس مدى اهتمام القيادة بالمقدّسات الإسلامية

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية المميزة للكعبة المشرّفة.

وقال "السديس": أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمقدّسات الإسلامية.

وأضاف: الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة والاهتمام بالحرمين الشريفين من أهم اهتمامات القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسّس إلى عهدنا الحالي، وهذا الاهتمام يجلي عناية المملكة العربية السعودية بالمقدّسات الإسلامية والحرمين الشريفين.

ودعا لخادم الحرمين الشريفين أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء ويجعل ما يقوم به من اهتمامٍ بالحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في ميزان حسناته، وأن يمده بالصحة والعافية ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

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"السديس" يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء الصيانة الدورية للكعبة
سبق

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية المميزة للكعبة المشرّفة.

وقال "السديس": أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمقدّسات الإسلامية.

وأضاف: الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة والاهتمام بالحرمين الشريفين من أهم اهتمامات القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسّس إلى عهدنا الحالي، وهذا الاهتمام يجلي عناية المملكة العربية السعودية بالمقدّسات الإسلامية والحرمين الشريفين.

ودعا لخادم الحرمين الشريفين أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء ويجعل ما يقوم به من اهتمامٍ بالحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في ميزان حسناته، وأن يمده بالصحة والعافية ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
12:38 PM

"السديس" يشكر خادم الحرمين بمناسبة انتهاء الصيانة الدورية للكعبة

أكّد أن هذا العمل يعكس مدى اهتمام القيادة بالمقدّسات الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى عبارات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية المميزة للكعبة المشرّفة.

وقال "السديس": أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمقدّسات الإسلامية.

وأضاف: الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة والاهتمام بالحرمين الشريفين من أهم اهتمامات القيادة الحكيمة منذ عهد المؤسّس إلى عهدنا الحالي، وهذا الاهتمام يجلي عناية المملكة العربية السعودية بالمقدّسات الإسلامية والحرمين الشريفين.

ودعا لخادم الحرمين الشريفين أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء ويجعل ما يقوم به من اهتمامٍ بالحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في ميزان حسناته، وأن يمده بالصحة والعافية ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

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