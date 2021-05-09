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بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة.. غرفة جازان تختتم البطولة الرمضانية

اختتمت مساء أمس "السبت" بطولة غرفة جازان الرمضانية لكرة القدم الثالثة للعام الحالي بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل بن صالح صعابي، ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.
وفي ختام المباراة تم تسليم فريق أمجاد قرية الخشابية الفائز بالبطولة، كأس البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح 4 - 3 على فريق صاروخ أبو عريش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة.. غرفة جازان تختتم البطولة الرمضانية
سبق

اختتمت مساء أمس "السبت" بطولة غرفة جازان الرمضانية لكرة القدم الثالثة للعام الحالي بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل بن صالح صعابي، ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.
وفي ختام المباراة تم تسليم فريق أمجاد قرية الخشابية الفائز بالبطولة، كأس البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح 4 - 3 على فريق صاروخ أبو عريش.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
04:41 PM

بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة.. غرفة جازان تختتم البطولة الرمضانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت مساء أمس "السبت" بطولة غرفة جازان الرمضانية لكرة القدم الثالثة للعام الحالي بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل بن صالح صعابي، ورئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.
وفي ختام المباراة تم تسليم فريق أمجاد قرية الخشابية الفائز بالبطولة، كأس البطولة، بعد فوزه بركلات الترجيح 4 - 3 على فريق صاروخ أبو عريش.

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