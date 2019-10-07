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اللاعب عبدالله الشريدة في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء اليوم.

وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.

"سبق" تقدم التعازي لأسرة الفقيد.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

عبدالله الشريدة الهلال

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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اللاعب عبدالله الشريدة في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء اليوم.

وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.

"سبق" تقدم التعازي لأسرة الفقيد.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:50 PM

اللاعب عبدالله الشريدة في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
42
19,679

انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء اليوم.

وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.

"سبق" تقدم التعازي لأسرة الفقيد.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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