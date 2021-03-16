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"كورونا" .. "صحة مكة" تعقد اجتماعها اليومي عبر الاتصال المرئي عن بُعد

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوزارة لمنع انتشار الفيروس

عقد مركز القيادة والتحكم في صحة مكة المكرّمة اجتماعه اليومي بقياديي "الصحة"؛ لمواجهة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا الجديد عبر (الاتصال المرئي عن بُعد) والشاشات الإلكترونية، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وذكرت "صحة مكة المكرّمة" أنها قامت بإيقاف الاجتماعات الحضورية؛ لمقر غرفة القيادة والتحكم، وتقديم الاجتماع اليومي بقياداتها عبر الشاشات الإلكترونية؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات الوقائية التي تتبعها المملكة عموماً، ووزارة الصحة على وجه الخصوص؛ للحد من انتشار وتفشي العدوى بين أفراد المجتمع، من خلال التجمعات والمناسبات التي تُوجد بها الحشود البشرية كأحد الأسباب الرئيسة لانتقال العدوى.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور دلشد علي، وجميع القياديين ومديري المستشفيات والإدارات المعنية بـ "صحة مكة المكرّمة" والمحافظات التابعة لها.

صحة مكة المكرّمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" .. "صحة مكة" تعقد اجتماعها اليومي عبر الاتصال المرئي عن بُعد
سبق

عقد مركز القيادة والتحكم في صحة مكة المكرّمة اجتماعه اليومي بقياديي "الصحة"؛ لمواجهة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا الجديد عبر (الاتصال المرئي عن بُعد) والشاشات الإلكترونية، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وذكرت "صحة مكة المكرّمة" أنها قامت بإيقاف الاجتماعات الحضورية؛ لمقر غرفة القيادة والتحكم، وتقديم الاجتماع اليومي بقياداتها عبر الشاشات الإلكترونية؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات الوقائية التي تتبعها المملكة عموماً، ووزارة الصحة على وجه الخصوص؛ للحد من انتشار وتفشي العدوى بين أفراد المجتمع، من خلال التجمعات والمناسبات التي تُوجد بها الحشود البشرية كأحد الأسباب الرئيسة لانتقال العدوى.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور دلشد علي، وجميع القياديين ومديري المستشفيات والإدارات المعنية بـ "صحة مكة المكرّمة" والمحافظات التابعة لها.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
03:06 PM

"كورونا" .. "صحة مكة" تعقد اجتماعها اليومي عبر الاتصال المرئي عن بُعد

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوزارة لمنع انتشار الفيروس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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عقد مركز القيادة والتحكم في صحة مكة المكرّمة اجتماعه اليومي بقياديي "الصحة"؛ لمواجهة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا الجديد عبر (الاتصال المرئي عن بُعد) والشاشات الإلكترونية، بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وذكرت "صحة مكة المكرّمة" أنها قامت بإيقاف الاجتماعات الحضورية؛ لمقر غرفة القيادة والتحكم، وتقديم الاجتماع اليومي بقياداتها عبر الشاشات الإلكترونية؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية وفقاً للتعليمات الوقائية التي تتبعها المملكة عموماً، ووزارة الصحة على وجه الخصوص؛ للحد من انتشار وتفشي العدوى بين أفراد المجتمع، من خلال التجمعات والمناسبات التي تُوجد بها الحشود البشرية كأحد الأسباب الرئيسة لانتقال العدوى.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية الدكتور دلشد علي، وجميع القياديين ومديري المستشفيات والإدارات المعنية بـ "صحة مكة المكرّمة" والمحافظات التابعة لها.

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