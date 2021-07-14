النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج

الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح

قال قائد المهام الميدانية اللواء عبد الرحمن التركي: إن مهام القوة مساعدة الأمن العام والانتشار وعمل طوق أمني حول المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تحضير قوة مخصصة للطوق الأمني واتخاذ كل التدابير الأمنية لمنع الوصول إلى المشاعر، وتمت الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمنخفضة ليلية وحرارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح الخطط الأمنية لحج العام 1442هـ.

كما أكد أنه لن يتم السماح لأي مخالف بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يخالف يطبق بحقه النظام، ومن يملك تصريحًا يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج
سبق

قال قائد المهام الميدانية اللواء عبد الرحمن التركي: إن مهام القوة مساعدة الأمن العام والانتشار وعمل طوق أمني حول المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تحضير قوة مخصصة للطوق الأمني واتخاذ كل التدابير الأمنية لمنع الوصول إلى المشاعر، وتمت الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمنخفضة ليلية وحرارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح الخطط الأمنية لحج العام 1442هـ.

كما أكد أنه لن يتم السماح لأي مخالف بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يخالف يطبق بحقه النظام، ومن يملك تصريحًا يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:17 PM

قوة مخصصة للطوق الأمني حول المشاعر المقدسة خلال الحج

الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
667

قال قائد المهام الميدانية اللواء عبد الرحمن التركي: إن مهام القوة مساعدة الأمن العام والانتشار وعمل طوق أمني حول المشاعر المقدسة.

وأضاف: تم تحضير قوة مخصصة للطوق الأمني واتخاذ كل التدابير الأمنية لمنع الوصول إلى المشاعر، وتمت الاستعانة بكاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمنخفضة ليلية وحرارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لشرح الخطط الأمنية لحج العام 1442هـ.

كما أكد أنه لن يتم السماح لأي مخالف بالدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يخالف يطبق بحقه النظام، ومن يملك تصريحًا يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة