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دورات تدريبية ومسابقات ترفيهية في 76 "نادي حي" بتعليم جدة

آلاف الزوار ومئات الفعاليات تلبي رغبات المنتسبين والزوار طوال العام

أطلقت إدارة نشاط الطلاب والطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الكثير من المسابقات والدورات التدريبية التي تلبي رغبات المنتسبين والزوار في 76 "نادي حي" للبنين والبنات في محافظة جدة.

وتستقبل أندية الحي للبنين المنتشرة في العديد من أحياء محافظة جدة، أكثر من 5 آلاف زائر بشكل يومي في جميع الأندية، ويتم تنفيذ أكثر من 100 برنامج وفعالية ومسابقة تلبي رغبات المنتسبين طوال العام بإجمالي 4500 برنامج في جميع الأندية للبنين، والتي تشهد تفاعلًا كبيرًا، ولاقت استحسان الجميع.

وتُواصل أندية الحي للبنات، مسابقاتها ودوراتها التدريبية في 35 ناديًا للحي للبنات والتي تواكب احتياجات الزائرات ورغباتهم لأكثر من 82 ألف زائرة ومترددة؛ حيث تنفذ ثلاث مسابقات بأندية الحي على مستوى الإدارة العامة، وتشمل: مسابقة الإلقاء المرتجل، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة الريشة الطائرة بمشاركة أكثر من 240 طالبة أتممن 45 ساعة تدريبية.

وستقام التصفيات خلال الأسبوعين الحالي والقادم، بعد انتهاء تنفيذ كل الدورات التدريبية بحيث تتأهل الفِرَق الفائزة للتصفيات النهائية خلال الفترة من 11- 13 فبراير والتي تحتضنها إدارة تعليم منطقة القصيم.

الإدارة العامة للتعليم محافظة جدة نادي حي للبنين والبنات في محافظة جدة

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دورات تدريبية ومسابقات ترفيهية في 76 "نادي حي" بتعليم جدة
سبق

أطلقت إدارة نشاط الطلاب والطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الكثير من المسابقات والدورات التدريبية التي تلبي رغبات المنتسبين والزوار في 76 "نادي حي" للبنين والبنات في محافظة جدة.

وتستقبل أندية الحي للبنين المنتشرة في العديد من أحياء محافظة جدة، أكثر من 5 آلاف زائر بشكل يومي في جميع الأندية، ويتم تنفيذ أكثر من 100 برنامج وفعالية ومسابقة تلبي رغبات المنتسبين طوال العام بإجمالي 4500 برنامج في جميع الأندية للبنين، والتي تشهد تفاعلًا كبيرًا، ولاقت استحسان الجميع.

وتُواصل أندية الحي للبنات، مسابقاتها ودوراتها التدريبية في 35 ناديًا للحي للبنات والتي تواكب احتياجات الزائرات ورغباتهم لأكثر من 82 ألف زائرة ومترددة؛ حيث تنفذ ثلاث مسابقات بأندية الحي على مستوى الإدارة العامة، وتشمل: مسابقة الإلقاء المرتجل، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة الريشة الطائرة بمشاركة أكثر من 240 طالبة أتممن 45 ساعة تدريبية.

وستقام التصفيات خلال الأسبوعين الحالي والقادم، بعد انتهاء تنفيذ كل الدورات التدريبية بحيث تتأهل الفِرَق الفائزة للتصفيات النهائية خلال الفترة من 11- 13 فبراير والتي تحتضنها إدارة تعليم منطقة القصيم.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
02:14 PM

دورات تدريبية ومسابقات ترفيهية في 76 "نادي حي" بتعليم جدة

آلاف الزوار ومئات الفعاليات تلبي رغبات المنتسبين والزوار طوال العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت إدارة نشاط الطلاب والطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وبالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، الكثير من المسابقات والدورات التدريبية التي تلبي رغبات المنتسبين والزوار في 76 "نادي حي" للبنين والبنات في محافظة جدة.

وتستقبل أندية الحي للبنين المنتشرة في العديد من أحياء محافظة جدة، أكثر من 5 آلاف زائر بشكل يومي في جميع الأندية، ويتم تنفيذ أكثر من 100 برنامج وفعالية ومسابقة تلبي رغبات المنتسبين طوال العام بإجمالي 4500 برنامج في جميع الأندية للبنين، والتي تشهد تفاعلًا كبيرًا، ولاقت استحسان الجميع.

وتُواصل أندية الحي للبنات، مسابقاتها ودوراتها التدريبية في 35 ناديًا للحي للبنات والتي تواكب احتياجات الزائرات ورغباتهم لأكثر من 82 ألف زائرة ومترددة؛ حيث تنفذ ثلاث مسابقات بأندية الحي على مستوى الإدارة العامة، وتشمل: مسابقة الإلقاء المرتجل، ومسابقة الخط العربي، ومسابقة الريشة الطائرة بمشاركة أكثر من 240 طالبة أتممن 45 ساعة تدريبية.

وستقام التصفيات خلال الأسبوعين الحالي والقادم، بعد انتهاء تنفيذ كل الدورات التدريبية بحيث تتأهل الفِرَق الفائزة للتصفيات النهائية خلال الفترة من 11- 13 فبراير والتي تحتضنها إدارة تعليم منطقة القصيم.

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