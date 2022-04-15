شرطة الرياض تطيح بمواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة

سلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.. وعثر معهما على 4400 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بمدينة الرياض، وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.

وقال المتحدث: ضبط مع المتهمين مسدس و21 طلقة حية وسكين، ومحفظة نقود عائدة للمعتدى عليهم، ومبلغ 4400 ريال، وأربعة أجهزة جوال.

وأضاف: اتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.