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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السرلانكية تبحث علاقات التعاون المشترك

استعرضا سبل تعزيزها بين البلدين وتفعيل دورها من خلال تبادل الزيارات

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية، في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، اجتماعاً مع سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم؛ وذلك في مقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراضُ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السريلانكي، وتفعيل دور لجنتيْ الصداقة البرلمانية في البلدين؛ من خلال تبادل الزيارات بينهما؛ بما يسهم في دعم مجالات العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالحهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السرلانكية تبحث علاقات التعاون المشترك
سبق

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية، في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، اجتماعاً مع سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم؛ وذلك في مقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراضُ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السريلانكي، وتفعيل دور لجنتيْ الصداقة البرلمانية في البلدين؛ من خلال تبادل الزيارات بينهما؛ بما يسهم في دعم مجالات العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالحهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
10:03 AM

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السرلانكية تبحث علاقات التعاون المشترك

استعرضا سبل تعزيزها بين البلدين وتفعيل دورها من خلال تبادل الزيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السريلانكية، في مجلس الشورى برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، اجتماعاً مع سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم؛ وذلك في مقر المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراضُ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السريلانكي، وتفعيل دور لجنتيْ الصداقة البرلمانية في البلدين؛ من خلال تبادل الزيارات بينهما؛ بما يسهم في دعم مجالات العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالحهما.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية بالمجلس، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ويحقق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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