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"البوعينين" لـ"سبق": منع التجوال إجراء عالمي متبع لمحاصرة الوباء

أكد ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية لإنجاح برامج المكافحة

كشف محلل اقتصادي أن قرار منع التجوال الجزئي الذي اتخذته المملكة يعد إجراء عالمياً تتخذه الدول في الأزمات ومنها أزمات انتشار الأوبئة التي تستلزم تعاوناً حكومياً وشعبياً لإنجاح برامج المكافحة ومحاصرة الأمراض.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لـ"سبق": ما تمر به السعودية أسوةً بدول العالم من ظروف حساسة تجتهد فيه لمواجهة فيروس "كورونا"، مما يتطلب اتخاذ إجراءات داعمة للجهود المبذولة لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وأضاف: اتخاذ قرار منع التجول الجزئي يعد إجراء عالمياً تتبعه الدول في الأزمات ومنها أزمة انتشار الأوبئة التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لانجاح برامج المكافحة وإيقاف انتشاره، مما يتطلب تعاون الجميع، وبالتالي فإن عدم تقيد البعض تطلب صدور قرار المنع من التجول كإجراء وقائي.

وأردف: أجزم بأن منع التجول إجراء مهم وضروري بعد اكتشاف حالات إصابة؛ بسبب المخالطة الاجتماعية الناجمة عن عدم التزام المنازل، لذا فإن مسؤولية الحماية لا تقع على الحكومة فحسب بل وعلى المواطنين والمقيمين الواجب تقيدهم بالتعليمات الرسمية.

وتابع: على الرغم من أهمية منع التجول إلا أن الحكومة سمحت ببعض الاستثناءات المرتبطة بالأمور الطارئة والمرافق المهمة كما أنها وفرت التطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه المواطن والمقيم دون الخروج من منازلهم.

واختتم "البوعينين": الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومقدرة لحماية البلاد والعباد من فيروس “كورونا” ويجب على المواطنين والمقيمين مساعدتها في تحقيق هدف الحماية من الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات الرسمية وفي مقدمها منع التجول الذي سيتم تطبيقه بحزم على الجميع.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البوعينين" لـ"سبق": منع التجوال إجراء عالمي متبع لمحاصرة الوباء
سبق

كشف محلل اقتصادي أن قرار منع التجوال الجزئي الذي اتخذته المملكة يعد إجراء عالمياً تتخذه الدول في الأزمات ومنها أزمات انتشار الأوبئة التي تستلزم تعاوناً حكومياً وشعبياً لإنجاح برامج المكافحة ومحاصرة الأمراض.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لـ"سبق": ما تمر به السعودية أسوةً بدول العالم من ظروف حساسة تجتهد فيه لمواجهة فيروس "كورونا"، مما يتطلب اتخاذ إجراءات داعمة للجهود المبذولة لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وأضاف: اتخاذ قرار منع التجول الجزئي يعد إجراء عالمياً تتبعه الدول في الأزمات ومنها أزمة انتشار الأوبئة التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لانجاح برامج المكافحة وإيقاف انتشاره، مما يتطلب تعاون الجميع، وبالتالي فإن عدم تقيد البعض تطلب صدور قرار المنع من التجول كإجراء وقائي.

وأردف: أجزم بأن منع التجول إجراء مهم وضروري بعد اكتشاف حالات إصابة؛ بسبب المخالطة الاجتماعية الناجمة عن عدم التزام المنازل، لذا فإن مسؤولية الحماية لا تقع على الحكومة فحسب بل وعلى المواطنين والمقيمين الواجب تقيدهم بالتعليمات الرسمية.

وتابع: على الرغم من أهمية منع التجول إلا أن الحكومة سمحت ببعض الاستثناءات المرتبطة بالأمور الطارئة والمرافق المهمة كما أنها وفرت التطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه المواطن والمقيم دون الخروج من منازلهم.

واختتم "البوعينين": الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومقدرة لحماية البلاد والعباد من فيروس “كورونا” ويجب على المواطنين والمقيمين مساعدتها في تحقيق هدف الحماية من الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات الرسمية وفي مقدمها منع التجول الذي سيتم تطبيقه بحزم على الجميع.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:17 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:55 PM

"البوعينين" لـ"سبق": منع التجوال إجراء عالمي متبع لمحاصرة الوباء

أكد ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية لإنجاح برامج المكافحة

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زيد الخمشي - الرياض
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كشف محلل اقتصادي أن قرار منع التجوال الجزئي الذي اتخذته المملكة يعد إجراء عالمياً تتخذه الدول في الأزمات ومنها أزمات انتشار الأوبئة التي تستلزم تعاوناً حكومياً وشعبياً لإنجاح برامج المكافحة ومحاصرة الأمراض.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لـ"سبق": ما تمر به السعودية أسوةً بدول العالم من ظروف حساسة تجتهد فيه لمواجهة فيروس "كورونا"، مما يتطلب اتخاذ إجراءات داعمة للجهود المبذولة لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وأضاف: اتخاذ قرار منع التجول الجزئي يعد إجراء عالمياً تتبعه الدول في الأزمات ومنها أزمة انتشار الأوبئة التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية لانجاح برامج المكافحة وإيقاف انتشاره، مما يتطلب تعاون الجميع، وبالتالي فإن عدم تقيد البعض تطلب صدور قرار المنع من التجول كإجراء وقائي.

وأردف: أجزم بأن منع التجول إجراء مهم وضروري بعد اكتشاف حالات إصابة؛ بسبب المخالطة الاجتماعية الناجمة عن عدم التزام المنازل، لذا فإن مسؤولية الحماية لا تقع على الحكومة فحسب بل وعلى المواطنين والمقيمين الواجب تقيدهم بالتعليمات الرسمية.

وتابع: على الرغم من أهمية منع التجول إلا أن الحكومة سمحت ببعض الاستثناءات المرتبطة بالأمور الطارئة والمرافق المهمة كما أنها وفرت التطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه المواطن والمقيم دون الخروج من منازلهم.

واختتم "البوعينين": الحكومة تبذل جهوداً كبيرة ومقدرة لحماية البلاد والعباد من فيروس “كورونا” ويجب على المواطنين والمقيمين مساعدتها في تحقيق هدف الحماية من الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات الرسمية وفي مقدمها منع التجول الذي سيتم تطبيقه بحزم على الجميع.

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