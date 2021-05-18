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القاهرة تفتح معبر رفح البري لليوم الثالث لاستقبال المصابين الفلسطينيين

استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الثالث على التوالي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم إلى استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 835 فردًا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة.

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القاهرة تفتح معبر رفح البري لليوم الثالث لاستقبال المصابين الفلسطينيين
سبق

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الثالث على التوالي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم إلى استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 835 فردًا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:38 PM

القاهرة تفتح معبر رفح البري لليوم الثالث لاستقبال المصابين الفلسطينيين

استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الثالث على التوالي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم إلى استمرار تمركز الأطقم الإدارية والطبية في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 835 فردًا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة.

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