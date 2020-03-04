تفاعُلٌ كبير مع مواطن تونسي ناشَدَ البحث عن والده المفقود بمكة

نائب وزير الحج تَواصل معه وطلَب منه كل الأوراق ووعده خيرًا

لَقِيت تغريدة من مواطن تونسي، تفاعلًا كبيرًا، بعدما ناشد البحث عن والده المفقود منذ تاريخ ٢١ رمضان الماضي بمكة بعد أداء العمرة.

وحصدت التغريدة أكثر من ١٧ ألف إعادة تغريد، قبل أن يبادر نائب وزير الحج والعمرة عبدالعزيز مشاط بالتواصل مع المواطن التونسي وطلب منه كل الأوراق ووعده بالخير.

وقال المواطن التونسي "حمدي" لـ"سبق": والدي وصل مع والدتي للسعودية في رمضان المنصرم، ونزلا بالمدينة، وصلّيا في المسجد النبوي، ثم غادرا إلى مكة وأدّيا العمرة، وعادا إلى الفندق فنام والدي، ثم خرج في اليوم التالي، واختفى بعدها.

وأضاف: بحثنا عنه وقتها وأبلغنا الجهات الأمنية ولكن لا أثر له. وأتعشم أن تعثر عليه الجهات المعنية ووزارة الحج والعمرة؛ حيث إننا نعيش حالة مأساوية بعد غياب والدي المفاجئ، وأناشدهم منحي تأشيرة لكي أتابع بلاغ فقدانه بمكة.