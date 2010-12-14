ميزة متأخرة تصل إلى هواتف "جوجل بيكسل 6 وبيكسل 6 برو"

وصلت أخيرًا الميزة التي أجّلت شركة "جوجل" الأمريكية إطلاقها على هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" إلى معظم هواتفها حوال العالم.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تحديث ديسمبر لهواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، يحمل تحسينات كبيرة، أبرزها ميزة "دروب"، التي تسهّل عملية نقل الملفات والوسائط بصورة كبيرة بين الأجهزة المحمولة والحواسيب.

ويوفر تحديث ديسمبر لتلك الأجهزة أيضًا عددًا من التحسينات الأمنية؛ لسد عدد من الثغرات الأمنية التي كانت تعاني منها الأجهزة.

يُذكر أن تحديث ديسمبر تأخر كثيرًا هذا الشهر، دون أن توضح "جوجل" سبب هذا التأخير؛ ولكن مصادر رجّحت أنه بسبب اختبارها تلك الميزات الجديدة قبل طرحها للمستخدمين.

ومتوقع أن يصل تحديث ديسمبر لكافة مستخدمي هواتف "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" خلال الأيام القليلة المقبلة.