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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.
وحمّلت الجامعة العربية في بيان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .
وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن.
وقال: إن مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة صباح اليوم، بقرار ودعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الحكومة الإسرائيلية "بينيت"، وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين، قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك إمعانًا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، وإصراراً على الدعوة ودفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية.

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الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس
سبق

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.
وحمّلت الجامعة العربية في بيان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .
وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن.
وقال: إن مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة صباح اليوم، بقرار ودعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الحكومة الإسرائيلية "بينيت"، وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين، قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك إمعانًا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، وإصراراً على الدعوة ودفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:57 PM

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات والانتهاكات الإسرائيلية.
وحمّلت الجامعة العربية في بيان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته وتداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .
وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومقدساتهم وما يتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن.
وقال: إن مواصلة المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة صباح اليوم، بقرار ودعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الحكومة الإسرائيلية "بينيت"، وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين، قبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك إمعانًا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، وإصراراً على الدعوة ودفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية.

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