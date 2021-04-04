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"الصحة": تسجيل 673 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 504 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات

الأرقام الحالية هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في أبريل 2020

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.

وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.

وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

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متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.

وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.

وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:02 PM

متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات

الأرقام الحالية هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في أبريل 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,574

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.

وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.

وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

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