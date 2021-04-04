متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات
الأرقام الحالية هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في أبريل 2020
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.
وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.
وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.
متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-04
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.
وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.
وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:02 PM
متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات
الأرقام الحالية هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في أبريل 2020
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.
وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.
وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.