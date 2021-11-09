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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 93.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11753.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، ومعادن، ومكة، واليمامة للحديد، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، عناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والبلاد، وكهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والبلاد، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 582.93 نقطة ليقفل عند مستوى 24803.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 2997 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 93.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11753.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، ومعادن، ومكة، واليمامة للحديد، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، عناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والبلاد، وكهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والبلاد، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 582.93 نقطة ليقفل عند مستوى 24803.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 2997 صفقة.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:21 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11753.18 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 93.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11753.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البلاد، ومعادن، ومكة، واليمامة للحديد، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، عناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.55% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والبلاد، وكهرباء السعودية، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والبلاد، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 582.93 نقطة ليقفل عند مستوى 24803.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 90 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 630 ألف سهم تقاسمتها 2997 صفقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,125
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