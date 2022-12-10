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قنصل المملكة بقوانجو بالصين يشارك في فعاليات منتدى "فورتشن" العالمي

بحضور عدة شخصيات رسمية وممثلين عن قطاع الأعمال

شارك قنصل المملكة في قوانجو بالصين الشعبية محمد بن عبدالله البريثن في فعاليات منتدى "فورتشن العالمي 2017م"، الذي عقد في مدينة قوانجو يومي الأربعاء والخميس 6-7 ديسمبر 2017م، تحت شعار "الانفتاح والابتكار وبناء نمط اقتصادي جديد"، والذي تنظمه حكومة مدينة قوانجو و"مجلة فورتشن" الأمريكية.

جاء ذلك بحضور عدة شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال؛ حيث كان من أهم هذه الشخصيات: نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني عضو المكتب السياسي للجنة الحزب الشيوعي، ورئيس الوزراء الكندي، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومدير مجلة "فورتشن"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.

وهدف المنتدى إلى الاهتمام بالتغييرات في الوضع الاقتصادي العالمي ومناقشة التبادلات والتعاون بين الشركات الصينية والشركات العالمية في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وعرض أحدث الإنجازات التي حققتها الصين في مجال الابتكار والتنمية والإنجازات التي حققتها الصين في هذا المجال.

وقد تم اختيار مدينة قوانجو لعقد هذا المنتدى لكون أكثر من 100 شركة صينية ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عالمية، كما تعتبر مدينة قوانجو البوابة الجنوبية للصين، وتمثل نموذجًا لانفتاح الصين واندماجها في العالم.

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قنصل المملكة بقوانجو بالصين يشارك في فعاليات منتدى "فورتشن" العالمي
سبق

شارك قنصل المملكة في قوانجو بالصين الشعبية محمد بن عبدالله البريثن في فعاليات منتدى "فورتشن العالمي 2017م"، الذي عقد في مدينة قوانجو يومي الأربعاء والخميس 6-7 ديسمبر 2017م، تحت شعار "الانفتاح والابتكار وبناء نمط اقتصادي جديد"، والذي تنظمه حكومة مدينة قوانجو و"مجلة فورتشن" الأمريكية.

جاء ذلك بحضور عدة شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال؛ حيث كان من أهم هذه الشخصيات: نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني عضو المكتب السياسي للجنة الحزب الشيوعي، ورئيس الوزراء الكندي، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومدير مجلة "فورتشن"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.

وهدف المنتدى إلى الاهتمام بالتغييرات في الوضع الاقتصادي العالمي ومناقشة التبادلات والتعاون بين الشركات الصينية والشركات العالمية في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وعرض أحدث الإنجازات التي حققتها الصين في مجال الابتكار والتنمية والإنجازات التي حققتها الصين في هذا المجال.

وقد تم اختيار مدينة قوانجو لعقد هذا المنتدى لكون أكثر من 100 شركة صينية ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عالمية، كما تعتبر مدينة قوانجو البوابة الجنوبية للصين، وتمثل نموذجًا لانفتاح الصين واندماجها في العالم.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
06:56 PM

قنصل المملكة بقوانجو بالصين يشارك في فعاليات منتدى "فورتشن" العالمي

بحضور عدة شخصيات رسمية وممثلين عن قطاع الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك قنصل المملكة في قوانجو بالصين الشعبية محمد بن عبدالله البريثن في فعاليات منتدى "فورتشن العالمي 2017م"، الذي عقد في مدينة قوانجو يومي الأربعاء والخميس 6-7 ديسمبر 2017م، تحت شعار "الانفتاح والابتكار وبناء نمط اقتصادي جديد"، والذي تنظمه حكومة مدينة قوانجو و"مجلة فورتشن" الأمريكية.

جاء ذلك بحضور عدة شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال؛ حيث كان من أهم هذه الشخصيات: نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني عضو المكتب السياسي للجنة الحزب الشيوعي، ورئيس الوزراء الكندي، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، ونائب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومدير مجلة "فورتشن"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.

وهدف المنتدى إلى الاهتمام بالتغييرات في الوضع الاقتصادي العالمي ومناقشة التبادلات والتعاون بين الشركات الصينية والشركات العالمية في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وعرض أحدث الإنجازات التي حققتها الصين في مجال الابتكار والتنمية والإنجازات التي حققتها الصين في هذا المجال.

وقد تم اختيار مدينة قوانجو لعقد هذا المنتدى لكون أكثر من 100 شركة صينية ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة عالمية، كما تعتبر مدينة قوانجو البوابة الجنوبية للصين، وتمثل نموذجًا لانفتاح الصين واندماجها في العالم.

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