أمير عسير يستقبل مدير جامعة شقراء

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم, مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, الذي يزور المنطقة حاليًا.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بالدكتور "الأسمري", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر مدير جامعة شقراء، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة عسير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.