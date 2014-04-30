أمير عسير يستقبل مدير جامعة شقراء
استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم, مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بالدكتور "الأسمري", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر مدير جامعة شقراء، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة عسير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
أمير عسير يستقبل مدير جامعة شقراء
ظافر الشهري
سبق
2018-04-29
استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم, مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بالدكتور "الأسمري", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر مدير جامعة شقراء، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة عسير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:56 PM
أمير عسير يستقبل مدير جامعة شقراء
استقبل أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، اليوم, مدير جامعة شقراء، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير عسير، بالدكتور "الأسمري", متمنيًا له طيب الإقامة في المنطقة, كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وعبر مدير جامعة شقراء، عن شكره وتقديره، لأمير منطقة عسير، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.