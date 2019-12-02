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"الوهيبي": اهتمام "التعليم" بالمتفوقين ثمرته مخرجات ونماذج مميزة

كرّم 150 متفوقاً.. وأكد أن قمة العشرين شاهد على ما وصلت إليه المملكة

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن اهتمام وزارة التعليم بالمتفوقين وعنايتها الخاصة بهم من خلال تنفيذ البرامج المعززة، وإتاحة المناخات التعليمية المحفزة للتفوق العلمي، أثمرت مخرجات ونماذج مميزة من أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1439-1440هـ والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الرياض" اليوم الاثنين بمدارس المملكة.

ونوّه "الوهيبي" بما تشهده المملكة من تطور ونماء جعلها تتبوأ المكانة العالمية، حيث تأتي رعاية المملكة لقمة العشرين الاقتصادية 2020 شاهداً على ما وصلت إليه كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي.

وأكد أن "تعليم الرياض" دأب على تكريم هذه الفئة المميزة من أبنائه، وأن هذا الاحتفاء ما هو إلا رافد من روافد الدعم لأبنائنا الطلاب لشحذ همهم نحو المستقبل وتحقيق طموحاتهم العلمية، داعياً المدارس والأسر إلى تعزيز هذا التميز بالاحتفاء بأبنائها المتفوقين.

وهنأ "الوهيبي" الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بحصاد ثمرة هذا الإنجاز، معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من تفوق وتميز الذي هو ثمار الجد والمثابرة والجهود التكاملية المتواصلة بين المدرسة والأسرة حاثاً الطلاب على مواصلة الجهد والمحافظة على ما حققوه من مستويات متقدمة.

وقدّم "الوهيبي" في ختام كلمته شكره لإدارة التوجيه والإرشاد والمشرفين على ما بذلوه من جهود مميزة لتكريم الطلاب، ولأولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم ولمدارس المملكة على احتضانها الحفل.

مدير عام التعليم بمنطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوهيبي": اهتمام "التعليم" بالمتفوقين ثمرته مخرجات ونماذج مميزة
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن اهتمام وزارة التعليم بالمتفوقين وعنايتها الخاصة بهم من خلال تنفيذ البرامج المعززة، وإتاحة المناخات التعليمية المحفزة للتفوق العلمي، أثمرت مخرجات ونماذج مميزة من أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1439-1440هـ والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الرياض" اليوم الاثنين بمدارس المملكة.

ونوّه "الوهيبي" بما تشهده المملكة من تطور ونماء جعلها تتبوأ المكانة العالمية، حيث تأتي رعاية المملكة لقمة العشرين الاقتصادية 2020 شاهداً على ما وصلت إليه كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي.

وأكد أن "تعليم الرياض" دأب على تكريم هذه الفئة المميزة من أبنائه، وأن هذا الاحتفاء ما هو إلا رافد من روافد الدعم لأبنائنا الطلاب لشحذ همهم نحو المستقبل وتحقيق طموحاتهم العلمية، داعياً المدارس والأسر إلى تعزيز هذا التميز بالاحتفاء بأبنائها المتفوقين.

وهنأ "الوهيبي" الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بحصاد ثمرة هذا الإنجاز، معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من تفوق وتميز الذي هو ثمار الجد والمثابرة والجهود التكاملية المتواصلة بين المدرسة والأسرة حاثاً الطلاب على مواصلة الجهد والمحافظة على ما حققوه من مستويات متقدمة.

وقدّم "الوهيبي" في ختام كلمته شكره لإدارة التوجيه والإرشاد والمشرفين على ما بذلوه من جهود مميزة لتكريم الطلاب، ولأولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم ولمدارس المملكة على احتضانها الحفل.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
04:24 PM

"الوهيبي": اهتمام "التعليم" بالمتفوقين ثمرته مخرجات ونماذج مميزة

كرّم 150 متفوقاً.. وأكد أن قمة العشرين شاهد على ما وصلت إليه المملكة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن اهتمام وزارة التعليم بالمتفوقين وعنايتها الخاصة بهم من خلال تنفيذ البرامج المعززة، وإتاحة المناخات التعليمية المحفزة للتفوق العلمي، أثمرت مخرجات ونماذج مميزة من أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى منطقة الرياض للعام الدراسي 1439-1440هـ والذي نظمته إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الرياض" اليوم الاثنين بمدارس المملكة.

ونوّه "الوهيبي" بما تشهده المملكة من تطور ونماء جعلها تتبوأ المكانة العالمية، حيث تأتي رعاية المملكة لقمة العشرين الاقتصادية 2020 شاهداً على ما وصلت إليه كقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الدولي.

وأكد أن "تعليم الرياض" دأب على تكريم هذه الفئة المميزة من أبنائه، وأن هذا الاحتفاء ما هو إلا رافد من روافد الدعم لأبنائنا الطلاب لشحذ همهم نحو المستقبل وتحقيق طموحاتهم العلمية، داعياً المدارس والأسر إلى تعزيز هذا التميز بالاحتفاء بأبنائها المتفوقين.

وهنأ "الوهيبي" الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور بحصاد ثمرة هذا الإنجاز، معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من تفوق وتميز الذي هو ثمار الجد والمثابرة والجهود التكاملية المتواصلة بين المدرسة والأسرة حاثاً الطلاب على مواصلة الجهد والمحافظة على ما حققوه من مستويات متقدمة.

وقدّم "الوهيبي" في ختام كلمته شكره لإدارة التوجيه والإرشاد والمشرفين على ما بذلوه من جهود مميزة لتكريم الطلاب، ولأولياء الأمور على حرصهم واهتمامهم ولمدارس المملكة على احتضانها الحفل.

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