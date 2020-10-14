وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية تفعيل التقنية في جميع تعاملات الوزارة

"آل الشيخ" تراس الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم، بمقر الوزارة بالرياض، الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية، بحضور نائب رئيس اللجنة، نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارة ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة.

واستهل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كلمته بالتنويه بما تحظى به الوزارة من دعم متواصل من لدن القيادة الرشيدة للقيام بجميع مهامها وأعمالها التي تسعى من خلالها لتحقيق رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لا سيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله، والدعوة والإرشاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أهمية مواكبة رؤية 2030 في مجال خدمة وتحقيق رسالة الوزارة، والاستفادة من التقنية في التيسير على المواطن والمقيم وموظفي الوزارة.

وشدد الوزير "آل الشيخ" على أهمية تفعيل التقنية في جميع تعاملات الوزارة والسرعة والدقة في التنفيذ لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق مستهدفاته، مبيناً أن الوزارة تسعى دائما لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في توفير كل الخدمات للمستفيدين منها بأحدث الوسائل والامكانيات.

إثر ذلك ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وهي: دراسة تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي (القياس الثامن) مع خارطة الطريق لجهات الوزارة، ومناقشة التوصيات الصادرة عن برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، إلى جانب استعراض الدليل الاسترشادي لإعداد استراتيجية التحول الرقمي بالوزارة وفروعها.