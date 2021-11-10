وقال المتحدث: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مواطن وزوجته لخلاف بينهما.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة.

شرطة المدينة: تحديد هوية شخص ظهر في فيديو معتديًا على امرأة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-10 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة. وقال المتحدث: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مواطن وزوجته لخلاف بينهما. وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 05:36 PM

شرطة المدينة: تحديد هوية شخص ظهر في فيديو معتديًا على امرأة إجراءات الاستدلال كشفت أنه مواطن وزوجته.. وقع خلاف بينهما





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة.

وقال المتحدث: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مواطن وزوجته لخلاف بينهما.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.