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مكة والمدينة ونجران والطائف.. 4 تنبيهات والقاسم المشترك "أمطار"

الأرصاد: حالات تشمل عددًا من المحافظات يصاحبها نشاط للرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (هدى الشام، والعرضيات، وسبت الجارة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

وتَوقع المركز استمرار حالة الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة اليوم -بمشيئة الله- وتشمل محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، وينبع النخل، ومراكز الفريش، واليتمة، وطاشا).

وبيّن المركز، أن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتتواصل ما بين الساعة الـ2 ظهرًا، حتى الـ6 مساءً.

كما أشار المركز إلى تَشَكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف ومراكزها: (السيل الكبير، والهدا، والشفا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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مكة والمدينة ونجران والطائف.. 4 تنبيهات والقاسم المشترك "أمطار"
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (هدى الشام، والعرضيات، وسبت الجارة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

وتَوقع المركز استمرار حالة الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة اليوم -بمشيئة الله- وتشمل محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، وينبع النخل، ومراكز الفريش، واليتمة، وطاشا).

وبيّن المركز، أن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتتواصل ما بين الساعة الـ2 ظهرًا، حتى الـ6 مساءً.

كما أشار المركز إلى تَشَكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف ومراكزها: (السيل الكبير، والهدا، والشفا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:05 PM

مكة والمدينة ونجران والطائف.. 4 تنبيهات والقاسم المشترك "أمطار"

الأرصاد: حالات تشمل عددًا من المحافظات يصاحبها نشاط للرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (هدى الشام، والعرضيات، وسبت الجارة)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

وتَوقع المركز استمرار حالة الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة اليوم -بمشيئة الله- وتشمل محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، وينبع النخل، ومراكز الفريش، واليتمة، وطاشا).

وبيّن المركز، أن الحالة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتتواصل ما بين الساعة الـ2 ظهرًا، حتى الـ6 مساءً.

كما أشار المركز إلى تَشَكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف ومراكزها: (السيل الكبير، والهدا، والشفا)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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