صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-30 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:11 PM

شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.