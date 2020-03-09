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غافل إسعاف "كورونا" وفرّ والأمن أعاده .. و"صحة الطائف": سليم ولا داعي للقلق

"الربيعي" لـ"سبق": كان رافضاً مزيداً من الفحوص وثبتت سلامته وغادر المستشفى

غافل مواطن الفريق الإسعافي في أثناء وصولهم إليه لنقله للعزل بمُجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أمس الأحد، ولاذَ بالهرب بعد أن خضع لإجراءات الفرز البصري بأحد المراكز الصحية داخل المحافظة، التي اتضح من خلالها مجرد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، لحين أن تمّت إعادته من قِبل الجهات الأمنية، واستكمال الفحوص، والتأكد من سلامته ومغادرته المستشفى.

وتأكيداً لذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ لـ"سبق"، أنه يوجد تنسيق على مستوى المملكة من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية.

وقال: "المريض المشار إليه كان رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص وتمت إعادته من خلال تعاون الجهات الأمنية، وتبين سلامة فحوصه المخبرية، وغادر المستشفى ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

الفريق الإسعافي مُجمع الملك فيصل الطبي الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غافل إسعاف "كورونا" وفرّ والأمن أعاده .. و"صحة الطائف": سليم ولا داعي للقلق
سبق

غافل مواطن الفريق الإسعافي في أثناء وصولهم إليه لنقله للعزل بمُجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أمس الأحد، ولاذَ بالهرب بعد أن خضع لإجراءات الفرز البصري بأحد المراكز الصحية داخل المحافظة، التي اتضح من خلالها مجرد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، لحين أن تمّت إعادته من قِبل الجهات الأمنية، واستكمال الفحوص، والتأكد من سلامته ومغادرته المستشفى.

وتأكيداً لذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ لـ"سبق"، أنه يوجد تنسيق على مستوى المملكة من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية.

وقال: "المريض المشار إليه كان رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص وتمت إعادته من خلال تعاون الجهات الأمنية، وتبين سلامة فحوصه المخبرية، وغادر المستشفى ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:42 PM

غافل إسعاف "كورونا" وفرّ والأمن أعاده .. و"صحة الطائف": سليم ولا داعي للقلق

"الربيعي" لـ"سبق": كان رافضاً مزيداً من الفحوص وثبتت سلامته وغادر المستشفى

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فهد العتيبي - الطائف
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غافل مواطن الفريق الإسعافي في أثناء وصولهم إليه لنقله للعزل بمُجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، أمس الأحد، ولاذَ بالهرب بعد أن خضع لإجراءات الفرز البصري بأحد المراكز الصحية داخل المحافظة، التي اتضح من خلالها مجرد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، لحين أن تمّت إعادته من قِبل الجهات الأمنية، واستكمال الفحوص، والتأكد من سلامته ومغادرته المستشفى.

وتأكيداً لذلك، أوضح المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ لـ"سبق"، أنه يوجد تنسيق على مستوى المملكة من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية.

وقال: "المريض المشار إليه كان رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص وتمت إعادته من خلال تعاون الجهات الأمنية، وتبين سلامة فحوصه المخبرية، وغادر المستشفى ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

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