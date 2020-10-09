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بعد رحيل الرئيس.. "التويجري" يقدم استقالته

إدارة التعاون تتفكك

بعد إعلان رئيس نادي التعاون محمد القاسم (8 مواسم قضاها رئيسًا) استقالته، وتنحيه عن كرسي الرئاسة؛ تفاجأ الجميع، اليوم الجمعة، بتقديم رئيس هيئة أعضاء الشرف علي التويجري، استقالته من منصبه، بسبب ظروفه الخاصة.

وبيّن التويجري أنه تقدم باعتذاره عن الاستمرار خلال اجتماع أعضاء الشرف، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ متمنيًا لرئيس هيئة الشرف المقبل التوفيق والنجاح وتحقيق طموحات التعاونيين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد رحيل الرئيس.. "التويجري" يقدم استقالته
سبق

بعد إعلان رئيس نادي التعاون محمد القاسم (8 مواسم قضاها رئيسًا) استقالته، وتنحيه عن كرسي الرئاسة؛ تفاجأ الجميع، اليوم الجمعة، بتقديم رئيس هيئة أعضاء الشرف علي التويجري، استقالته من منصبه، بسبب ظروفه الخاصة.

وبيّن التويجري أنه تقدم باعتذاره عن الاستمرار خلال اجتماع أعضاء الشرف، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ متمنيًا لرئيس هيئة الشرف المقبل التوفيق والنجاح وتحقيق طموحات التعاونيين.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
07:52 PM

بعد رحيل الرئيس.. "التويجري" يقدم استقالته

إدارة التعاون تتفكك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد إعلان رئيس نادي التعاون محمد القاسم (8 مواسم قضاها رئيسًا) استقالته، وتنحيه عن كرسي الرئاسة؛ تفاجأ الجميع، اليوم الجمعة، بتقديم رئيس هيئة أعضاء الشرف علي التويجري، استقالته من منصبه، بسبب ظروفه الخاصة.

وبيّن التويجري أنه تقدم باعتذاره عن الاستمرار خلال اجتماع أعضاء الشرف، الذي أقيم الأسبوع الماضي؛ متمنيًا لرئيس هيئة الشرف المقبل التوفيق والنجاح وتحقيق طموحات التعاونيين.

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