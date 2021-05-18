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مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة

داعيًا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني للمفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

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مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة
سبق

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني للمفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
11:40 AM

مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة

داعيًا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة، اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة.

وقدّم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظّمته إدارة العلاقات العامة والإعلام، التهاني للمفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.

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