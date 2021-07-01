برنامج تنفيذي للتعاون المشترك بين "الإسلامية" و"الأوقاف" المصرية

ضمن مذكرة تفاهم وقّعها "آل الشيخ" و"جمعة" بحضور كبار المسؤولين

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم، في جدة، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف المصرية في مجالات الشؤون الإسلامية، ووقعها من الجانب المصري وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارتين، وكوكبة من ممثلي القنوات والصحف السعودية والعالمية.

وينصّ البرنامج التنفيذي على تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف، وحصرها، وتوثيقها، وتسجيلها، وتنميتها، واستثمارها، من خلال تواصل وزارة الأوقاف في مصر مع الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية عبر القنوات الدبلوماسية بحكم الاختصاص، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج للأعوام الخمسة القادمة، وعقد ورشتَيْ عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث تُعقد الأولى في جمهورية مصر العربية، والثانية تُعقد في المملكة العربية السعودية.

وشملت بنود البرنامج تزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر.

واشتمل البرنامج أيضًا على تبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات والمناسبات الإسلامية التي تعقدها الوزارتان وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفي الدورات المتخصصة في تحكيم المسابقات، وعقد ورشتَيْ عمل مشتركة في مجال عمارة وصيانة المساجد تعقد في البلدين بالتناوب؛ الأولى في المملكة العربية السعودية، والثانية في جمهورية مصر العربية.

كما اختتمت بنود البرنامج بتكوين لجنة مصغرة من الجانبين تعقد اجتماعاتها سنويًّا بالتناوب ــ حسب الحاجة ــ لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في هذا البرنامج.