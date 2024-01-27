أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 84 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت 1031 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1031 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 84 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 13 بلاغًا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

كما نفّذت الأمانة ورشة عمل بعنوان "ممتثل"، التي تهدف إلى تفّعيل دور الرقابة في الكشف على المنشأة وتعزيز العمل في الرقابة الصحية بتكثيف الجولات الرقابية؛ للتأكد من المنشأة بتقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية ورصد المخالفات عبر تطبيق "ممتثل"، بحضور عددٍ من المراقبين الصحيين.