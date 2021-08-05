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"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم

"مورثي": "دلتا" شديد العدوى وهو السلالة السائدة من كورونا في الولايات المتحدة

قال كبير الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، فيفيك مورثي، إن هناك احتمالية كبيرة بأن تتم الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات ضد كورونا خلال العام الدراسي المقبل.
وتطرق مورثي خلال مقابلة إلى الحالة العامة للوباء حيث يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متغير "دلتا" شديد العدوى، الذي يعد الآن السلالة السائدة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

قال مورثي إن مسؤولي الصحة يطلقون على هذه المرحلة من الوباء "موجة دلتا"، ووصف الوضع بأنه "مرهق".

وأشار إلى أن البلد "في مكان مختلف تماما الآن عما كان عليه العام الماضي، عندما كنا نتعامل مع موجات الوباء، بسبب توافر اللقاحات"، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك موجة واحدة فقط، ثم كانت هناك موجة أخرى، تبعتها موجة جديدة في يناير، ونحن الآن نتعامل مع موجة دلتا" وفق روسيا اليوم.

وأوضح أنه "من الآمن نسبيا أن نقول إن الولايات المتحدة لا تزال في الجزء التصاعدي في الإصابات"، متوقعا تسجيل أرقام "مثيرة للقلق" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، "ولسنا متأكدين متى ستبلغ ذروتها".

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أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم
سبق

قال كبير الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، فيفيك مورثي، إن هناك احتمالية كبيرة بأن تتم الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات ضد كورونا خلال العام الدراسي المقبل.
وتطرق مورثي خلال مقابلة إلى الحالة العامة للوباء حيث يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متغير "دلتا" شديد العدوى، الذي يعد الآن السلالة السائدة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

قال مورثي إن مسؤولي الصحة يطلقون على هذه المرحلة من الوباء "موجة دلتا"، ووصف الوضع بأنه "مرهق".

وأشار إلى أن البلد "في مكان مختلف تماما الآن عما كان عليه العام الماضي، عندما كنا نتعامل مع موجات الوباء، بسبب توافر اللقاحات"، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك موجة واحدة فقط، ثم كانت هناك موجة أخرى، تبعتها موجة جديدة في يناير، ونحن الآن نتعامل مع موجة دلتا" وفق روسيا اليوم.

وأوضح أنه "من الآمن نسبيا أن نقول إن الولايات المتحدة لا تزال في الجزء التصاعدي في الإصابات"، متوقعا تسجيل أرقام "مثيرة للقلق" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، "ولسنا متأكدين متى ستبلغ ذروتها".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
10:42 AM

أمريكا.. الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 في العام الدراسي القادم

"مورثي": "دلتا" شديد العدوى وهو السلالة السائدة من كورونا في الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال كبير الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، فيفيك مورثي، إن هناك احتمالية كبيرة بأن تتم الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما باللقاحات ضد كورونا خلال العام الدراسي المقبل.
وتطرق مورثي خلال مقابلة إلى الحالة العامة للوباء حيث يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متغير "دلتا" شديد العدوى، الذي يعد الآن السلالة السائدة من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

قال مورثي إن مسؤولي الصحة يطلقون على هذه المرحلة من الوباء "موجة دلتا"، ووصف الوضع بأنه "مرهق".

وأشار إلى أن البلد "في مكان مختلف تماما الآن عما كان عليه العام الماضي، عندما كنا نتعامل مع موجات الوباء، بسبب توافر اللقاحات"، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك موجة واحدة فقط، ثم كانت هناك موجة أخرى، تبعتها موجة جديدة في يناير، ونحن الآن نتعامل مع موجة دلتا" وفق روسيا اليوم.

وأوضح أنه "من الآمن نسبيا أن نقول إن الولايات المتحدة لا تزال في الجزء التصاعدي في الإصابات"، متوقعا تسجيل أرقام "مثيرة للقلق" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، "ولسنا متأكدين متى ستبلغ ذروتها".

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