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الأفلاج.. "بناء التطوعي" يقدّم 1700 وجبة إفطار للعمالة في المحافظة

ضمن عدة مبادرات.. الفريق وزع عليهم 200 حقيبة وقائية لمواجهة كورونا

قام فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج بتقديم 1700 وجبة إفطار على المسافرين خلال شهر رمضان لهذا العام، كما قام بتوزيع 200 حقيبة وقائية على العمالة داخل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الفريق قد نفذ خلال شهر رمضان لهذا العام العديد من المبادرات منها توزيع 1700 وجبة إفطار على المسافرين العابرين الطريق العام بالمحافظة بواقع 100 وجبة يومياً يستهدف خلالها المتطوعون تقديم وجبات الإفطار على المسافرين الذين لن يدركوا البقالات والمطاعم مفتوحة قُبيل الأذان.

كما تضمنت مبادرات "بناء " قيام أعضاء الفريق بتوزيع 200 حقيبة وقائية للعمالة تحتوي على "معقم، كمامة، قفّاز، صابون غسيل الأيدي" لمواجهة كورونا.

الأفلاج فريق بناء التطوعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج.. "بناء التطوعي" يقدّم 1700 وجبة إفطار للعمالة في المحافظة
سبق

قام فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج بتقديم 1700 وجبة إفطار على المسافرين خلال شهر رمضان لهذا العام، كما قام بتوزيع 200 حقيبة وقائية على العمالة داخل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الفريق قد نفذ خلال شهر رمضان لهذا العام العديد من المبادرات منها توزيع 1700 وجبة إفطار على المسافرين العابرين الطريق العام بالمحافظة بواقع 100 وجبة يومياً يستهدف خلالها المتطوعون تقديم وجبات الإفطار على المسافرين الذين لن يدركوا البقالات والمطاعم مفتوحة قُبيل الأذان.

كما تضمنت مبادرات "بناء " قيام أعضاء الفريق بتوزيع 200 حقيبة وقائية للعمالة تحتوي على "معقم، كمامة، قفّاز، صابون غسيل الأيدي" لمواجهة كورونا.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:51 PM

الأفلاج.. "بناء التطوعي" يقدّم 1700 وجبة إفطار للعمالة في المحافظة

ضمن عدة مبادرات.. الفريق وزع عليهم 200 حقيبة وقائية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج بتقديم 1700 وجبة إفطار على المسافرين خلال شهر رمضان لهذا العام، كما قام بتوزيع 200 حقيبة وقائية على العمالة داخل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الفريق قد نفذ خلال شهر رمضان لهذا العام العديد من المبادرات منها توزيع 1700 وجبة إفطار على المسافرين العابرين الطريق العام بالمحافظة بواقع 100 وجبة يومياً يستهدف خلالها المتطوعون تقديم وجبات الإفطار على المسافرين الذين لن يدركوا البقالات والمطاعم مفتوحة قُبيل الأذان.

كما تضمنت مبادرات "بناء " قيام أعضاء الفريق بتوزيع 200 حقيبة وقائية للعمالة تحتوي على "معقم، كمامة، قفّاز، صابون غسيل الأيدي" لمواجهة كورونا.

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