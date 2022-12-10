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مرور المدينة: رفعنا للجهة المختصة عن خطورة الدائري الثالث والدوريات تتابع

تعقيباً على ما نشرته "سبق" في حلقتها السادسة

أكد مرور منطقة المدينة المنورة أن طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة تم العرض عنه لجهة الاختصاص ضمن تقرير يتضمن العديد من الطرقات والتقاطعات لسرعة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة في الحفاظ على مستخدمي الطريق، ومن ضمنها الطرق الواقعة غرب المدينة والطرق الرابطة من وإليه.

وبين مرور المدينة المنورة في تعقيب على ما نشرته "سبق" في حلقتها السادسة تحت عنوان "شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في #المدينة_المنورة .. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي" بأن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية كإغلاق بعض التقاطعات والتي تشكل خطرا وذلك من خلال وضع صبات خرسانية كحل وقائي مؤقت.

وأشار مرور المدينة المنورة إلى تكليف دوريات المرور بمتابعة المخالفات المرورية وضبط المتهورين في الطرقات والتقاطعات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وكانت "سبق" قد تناولت في حلقتها السادسة حول الشوارع والتقاطعات.. طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في المدينة.. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور المدينة: رفعنا للجهة المختصة عن خطورة الدائري الثالث والدوريات تتابع
سبق

أكد مرور منطقة المدينة المنورة أن طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة تم العرض عنه لجهة الاختصاص ضمن تقرير يتضمن العديد من الطرقات والتقاطعات لسرعة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة في الحفاظ على مستخدمي الطريق، ومن ضمنها الطرق الواقعة غرب المدينة والطرق الرابطة من وإليه.

وبين مرور المدينة المنورة في تعقيب على ما نشرته "سبق" في حلقتها السادسة تحت عنوان "شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في #المدينة_المنورة .. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي" بأن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية كإغلاق بعض التقاطعات والتي تشكل خطرا وذلك من خلال وضع صبات خرسانية كحل وقائي مؤقت.

وأشار مرور المدينة المنورة إلى تكليف دوريات المرور بمتابعة المخالفات المرورية وضبط المتهورين في الطرقات والتقاطعات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وكانت "سبق" قد تناولت في حلقتها السادسة حول الشوارع والتقاطعات.. طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
08:50 PM

مرور المدينة: رفعنا للجهة المختصة عن خطورة الدائري الثالث والدوريات تتابع

تعقيباً على ما نشرته "سبق" في حلقتها السادسة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
5
5,994

أكد مرور منطقة المدينة المنورة أن طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة تم العرض عنه لجهة الاختصاص ضمن تقرير يتضمن العديد من الطرقات والتقاطعات لسرعة العمل على إيجاد الحلول الكفيلة في الحفاظ على مستخدمي الطريق، ومن ضمنها الطرق الواقعة غرب المدينة والطرق الرابطة من وإليه.

وبين مرور المدينة المنورة في تعقيب على ما نشرته "سبق" في حلقتها السادسة تحت عنوان "شاهد.. تقاطع الدائري الثالث في #المدينة_المنورة .. عشوائية وحوادث ومعاناة دائمة للأهالي" بأن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية كإغلاق بعض التقاطعات والتي تشكل خطرا وذلك من خلال وضع صبات خرسانية كحل وقائي مؤقت.

وأشار مرور المدينة المنورة إلى تكليف دوريات المرور بمتابعة المخالفات المرورية وضبط المتهورين في الطرقات والتقاطعات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وكانت "سبق" قد تناولت في حلقتها السادسة حول الشوارع والتقاطعات.. طريق الدائري الثالث الذي يمر بين أحياء سكنية غرب المدينة المنورة، مخلفاً عدداً من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومياً وفقاً لما ذكره الأهالي، مؤكدين أن حركة الشاحنات وغياب السلامة هي من تسببت في الحوادث المرورية.

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