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4 مباريات في افتتاح الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

تنطلق غدًا الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة صاحب المركز العاشر بـ 36 نقطة، فريق هجر الخامس بـ 45 نقطة، وذلك على ملعب الشعلة بالخرج، ويلعب فريق أحد التاسع بـ 37 نقطة على ملعب محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، مع فريق الخليج السادس بـ 41 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يلتقي النجوم الأخير بـ 17 نقطة، فريق البكيرية السابع عشر بـ 24 نقطة، فيما يستضيف جدة الثاني عشر بـ 33 نقطة، فريق الثقبة الثامن عشر بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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4 مباريات في افتتاح الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
سبق

تنطلق غدًا الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة صاحب المركز العاشر بـ 36 نقطة، فريق هجر الخامس بـ 45 نقطة، وذلك على ملعب الشعلة بالخرج، ويلعب فريق أحد التاسع بـ 37 نقطة على ملعب محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، مع فريق الخليج السادس بـ 41 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يلتقي النجوم الأخير بـ 17 نقطة، فريق البكيرية السابع عشر بـ 24 نقطة، فيما يستضيف جدة الثاني عشر بـ 33 نقطة، فريق الثقبة الثامن عشر بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:55 PM

4 مباريات في افتتاح الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات، حيث يستضيف الشعلة صاحب المركز العاشر بـ 36 نقطة، فريق هجر الخامس بـ 45 نقطة، وذلك على ملعب الشعلة بالخرج، ويلعب فريق أحد التاسع بـ 37 نقطة على ملعب محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، مع فريق الخليج السادس بـ 41 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يلتقي النجوم الأخير بـ 17 نقطة، فريق البكيرية السابع عشر بـ 24 نقطة، فيما يستضيف جدة الثاني عشر بـ 33 نقطة، فريق الثقبة الثامن عشر بـ 23 نقطة، وذلك على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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