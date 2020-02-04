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السعودية تتقدّم بطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.


ومن المقرّر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات، مدعومًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميَّين، بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.

كأس أمم آسيا 2027

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السعودية تتقدّم بطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027
سبق

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.


ومن المقرّر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات، مدعومًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميَّين، بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
08:49 PM

السعودية تتقدّم بطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.


ومن المقرّر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات، مدعومًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميَّين، بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.

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