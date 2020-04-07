تجاوز وفِرار وملاحقة.. متهور يدهس رجل أمن عند نقطة لقوة المهمات بحائل

فيما نجحت الدوريات في التمشيط وضبط السيارة بأحد الأحياء والبحث عنه يتواصل

أُصيب رجل أمن، صباح اليوم، إصابات مُتفرقة، بعد تجاوز متهور نقطة أمنية بأحد أحياء مدينة حائل، ودهس رجل الأمن.

وذكرت أنباءٌ، أن سيارة مُسرعة، تجاوزت إحدى النقاط الأمنية، التي وضعتها قوة المهمات والواجبات الخاصة، وتسبّب قائدها في دهس رجل الأمن الذي حاول استيقاف السيارة في النقطة.

وهرع بقية رجال الأمن بالنقطة، إلى إنقاذ زميلهم، فيما لاحقت دورية من النقطة نفسه، السيارة المتهورة، إلا أنها لم تتمكن من استيقاف قائدها، فتم التعميم عاجلاً عن مواصفات السيارة.

ونجحت دوريات الأمن في إعداد خطة تمشيط سريعة، تم العثور من خلالها على السيارة متوقفة بأحد الأحياء، فيما لا تزال الجهات الأمنية ذات العلاقة تُكثّف البحث عن السائق المتهور.

تجدر الإشارة، إلى أن رجل الأمن المصاب، مازال يتلقى العلاج بمستشفى الملك خالد، وأن صحته مستقرة.