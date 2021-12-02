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قَتَل شقيقته فَرَدّ عليه والده فورًا.. جريمةٌ هزت لبنان

اهتز لبنان بقوةٍ على وقْع جريمة عائلية مروعة، حدثت في منطقة "المنكوبين" بضواحي مدينة طرابلس شمالي البلاد، وأسفرت عن مقتل شقيقين.

وفي تفاصيل الجريمة، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن شاهد عيان قوله: "أقدَمَ المدعو محمد عبدالناصر إبراهيم (30 عامًا) على إطلاق النار على شقيقته ذات الـ13 عامًا وهو في حالة سكر وإدمان؛ مما أدى إلى مقتلها على الفور".

وتابع الشاهد: "على هول الصدمة، أطلق والدهما، وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني، النار على ابنه الجاني، ليُرديه قتيلًا على الفور".

وأضاف الشاهد: "الأسرة لبنانية من بلدة فنيدق العكارية (شمال)، وهي مؤلفة من 8 أفراد، وتسكن منطقة المنكوبين حيث وقعت الجريمة"؛ موضحًا أن "شقيق الوالد إمام مسجد في المنطقة؛ لكن الابن الجاني كان يتعاطى الممنوعات".

ونقل الموقع عن مصادر خاصة؛ أن الشاب كان على خلاف دائم مع عائلته، وأنه كان تحت تأثير المخدرات حين أطلق النار على شقيقته الصغرى.

ولاحقًا نُقل جثمان القتيلين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وسط انتشار أمني كثيف لف المنطقة.

ويشكو أهالي المنطقة غيابَ الدولة وسيادة الانفلات الأمني، وقال أحد الشيوخ: "وقعنا في المحظور وصار الأخ يقتل أخاه؛ بسبب عدم معاقبة المجرمين وتجار المخدرات".

ودعا السكان في منطقة "المنكوبين"، المسؤولين إلى محاربة ظاهرة المخدرات التي تتفشى بين شريحة كبيرة من الشباب، وكانت سببًا رئيسيًّا -وفق وجهة نظرهم- في هذه الجريمة غير المألوفة في المنطقة.

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قَتَل شقيقته فَرَدّ عليه والده فورًا.. جريمةٌ هزت لبنان
سبق

اهتز لبنان بقوةٍ على وقْع جريمة عائلية مروعة، حدثت في منطقة "المنكوبين" بضواحي مدينة طرابلس شمالي البلاد، وأسفرت عن مقتل شقيقين.

وفي تفاصيل الجريمة، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن شاهد عيان قوله: "أقدَمَ المدعو محمد عبدالناصر إبراهيم (30 عامًا) على إطلاق النار على شقيقته ذات الـ13 عامًا وهو في حالة سكر وإدمان؛ مما أدى إلى مقتلها على الفور".

وتابع الشاهد: "على هول الصدمة، أطلق والدهما، وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني، النار على ابنه الجاني، ليُرديه قتيلًا على الفور".

وأضاف الشاهد: "الأسرة لبنانية من بلدة فنيدق العكارية (شمال)، وهي مؤلفة من 8 أفراد، وتسكن منطقة المنكوبين حيث وقعت الجريمة"؛ موضحًا أن "شقيق الوالد إمام مسجد في المنطقة؛ لكن الابن الجاني كان يتعاطى الممنوعات".

ونقل الموقع عن مصادر خاصة؛ أن الشاب كان على خلاف دائم مع عائلته، وأنه كان تحت تأثير المخدرات حين أطلق النار على شقيقته الصغرى.

ولاحقًا نُقل جثمان القتيلين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وسط انتشار أمني كثيف لف المنطقة.

ويشكو أهالي المنطقة غيابَ الدولة وسيادة الانفلات الأمني، وقال أحد الشيوخ: "وقعنا في المحظور وصار الأخ يقتل أخاه؛ بسبب عدم معاقبة المجرمين وتجار المخدرات".

ودعا السكان في منطقة "المنكوبين"، المسؤولين إلى محاربة ظاهرة المخدرات التي تتفشى بين شريحة كبيرة من الشباب، وكانت سببًا رئيسيًّا -وفق وجهة نظرهم- في هذه الجريمة غير المألوفة في المنطقة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
09:09 AM

قَتَل شقيقته فَرَدّ عليه والده فورًا.. جريمةٌ هزت لبنان

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
12,814

اهتز لبنان بقوةٍ على وقْع جريمة عائلية مروعة، حدثت في منطقة "المنكوبين" بضواحي مدينة طرابلس شمالي البلاد، وأسفرت عن مقتل شقيقين.

وفي تفاصيل الجريمة، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن شاهد عيان قوله: "أقدَمَ المدعو محمد عبدالناصر إبراهيم (30 عامًا) على إطلاق النار على شقيقته ذات الـ13 عامًا وهو في حالة سكر وإدمان؛ مما أدى إلى مقتلها على الفور".

وتابع الشاهد: "على هول الصدمة، أطلق والدهما، وهو عسكري متقاعد من الجيش اللبناني، النار على ابنه الجاني، ليُرديه قتيلًا على الفور".

وأضاف الشاهد: "الأسرة لبنانية من بلدة فنيدق العكارية (شمال)، وهي مؤلفة من 8 أفراد، وتسكن منطقة المنكوبين حيث وقعت الجريمة"؛ موضحًا أن "شقيق الوالد إمام مسجد في المنطقة؛ لكن الابن الجاني كان يتعاطى الممنوعات".

ونقل الموقع عن مصادر خاصة؛ أن الشاب كان على خلاف دائم مع عائلته، وأنه كان تحت تأثير المخدرات حين أطلق النار على شقيقته الصغرى.

ولاحقًا نُقل جثمان القتيلين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وسط انتشار أمني كثيف لف المنطقة.

ويشكو أهالي المنطقة غيابَ الدولة وسيادة الانفلات الأمني، وقال أحد الشيوخ: "وقعنا في المحظور وصار الأخ يقتل أخاه؛ بسبب عدم معاقبة المجرمين وتجار المخدرات".

ودعا السكان في منطقة "المنكوبين"، المسؤولين إلى محاربة ظاهرة المخدرات التي تتفشى بين شريحة كبيرة من الشباب، وكانت سببًا رئيسيًّا -وفق وجهة نظرهم- في هذه الجريمة غير المألوفة في المنطقة.

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