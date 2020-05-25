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بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات

نوّه بما تبذله الدولة من خدمات متطورة إنفاذًا لتوجيهات الملك لسلامة المواطن والوطن

هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.

والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات
سبق

هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.

والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:46 AM

بالاتصال المرئي.. نائب أمير جازان يعايد المرضى والكوادر الطبية بالمستشفيات

نوّه بما تبذله الدولة من خدمات متطورة إنفاذًا لتوجيهات الملك لسلامة المواطن والوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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هنّأ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، عن بُعد عبر -الاتصال المرئي- المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة والكوادر الطبية والإدارية بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلع عن بُعد على سير العمل بمختلف الأقسام، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

ونوّه نائب أمير منطقة جازان بما تبذله الدولة -ممثلة في القطاع الصحي- من خدمات متطورة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لضمان سلامة المواطن والوطن؛ سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المرضى بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخير والبركات.

والْتقى عبر الاتصال المرئي عددًا من منسوبي المستشفيات والكوادر الطبية والإدارية بالمنطقة، مقدرًا الجهود المبذولة لخدمة المرضى، ومقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدًا حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصيًّا على توفير كل ما يضمن راحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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