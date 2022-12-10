ورفع الفيحاء رصيده إلى ١٣ نقطة في المركز العاشر محققاً انتصاره الثالث في الدوري، وجاء الباطن خامساً بـ١٩ نقطة.

سجل هدفي الفيحاء عبدالله السالم وحسن معاذ في الدقيقتين ٣٠،٧٤.

كسب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ضيفه الباطن بنتيجة ٢-٠ في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة ١٣ من الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء يحقق انتصاره الثالث عبر شباك الباطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-09 كسب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ضيفه الباطن بنتيجة ٢-٠ في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة ١٣ من الدوري السعودي للمحترفين. سجل هدفي الفيحاء عبدالله السالم وحسن معاذ في الدقيقتين ٣٠،٧٤. ورفع الفيحاء رصيده إلى ١٣ نقطة في المركز العاشر محققاً انتصاره الثالث في الدوري، وجاء الباطن خامساً بـ١٩ نقطة.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439 06:10 PM

الفيحاء يحقق انتصاره الثالث عبر شباك الباطن في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي





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كسب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ضيفه الباطن بنتيجة ٢-٠ في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مباريات الجولة ١٣ من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الفيحاء عبدالله السالم وحسن معاذ في الدقيقتين ٣٠،٧٤.

ورفع الفيحاء رصيده إلى ١٣ نقطة في المركز العاشر محققاً انتصاره الثالث في الدوري، وجاء الباطن خامساً بـ١٩ نقطة.