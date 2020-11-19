النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني تغطي الروضة الشريفة

وسط استمرار تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية من "كورونا"

جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فرش الروضة الشريفة بـ50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني، تزامنًا مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪.

وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة، وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين؛ فضلًا عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني تغطي الروضة الشريفة
سبق

جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فرش الروضة الشريفة بـ50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني، تزامنًا مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪.

وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة، وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين؛ فضلًا عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:43 PM

50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني تغطي الروضة الشريفة

وسط استمرار تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية من "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
516

جددت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، فرش الروضة الشريفة بـ50 سجادة فاخرة من الإنتاج الوطني، تزامنًا مع المرحلة الثالثة للعمرة والزيارة ورفع الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠٪.

وتتواصل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" بشكل مستمر من خلال أعمال التطهير والكشف عن درجات الحرارة، وتوفير مستلزمات التعقيم والكمامات للمصلين؛ فضلًا عن تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي والتقيد بالمسارات المحددة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,945
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة