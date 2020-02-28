ارتفاع مصابي "كورونا" في بريطانيا إلى 19 حالة

اثنان كانا في زيارة إلى إيران والثالث أقام بإيطاليا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا، إلى 19 حالة؛ حيث أكدت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل ثلاث حالات جديدة.



وقالت الوزارة في بيان: اثنان من المصابين في إنجلترا أُصيبا بالفيروس أثناء زيارة إلى إيران، فيما انتقلت العدوى للمواطن الثالث أثناء إقامته في شمال إيطاليا قبل عودته إلى مدينة سوانسي في مقاطعة ويلز.