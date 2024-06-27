المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركز قوات الشرطة بالعريش

أكد مصدر مسؤول وقوفَ السعودية إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، مجددًا في الوقت نفسه التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.