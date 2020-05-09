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تعرف على تفاصيل خدمات التطبيق الجديد لـ"الصحة" على "واتساب"

يشتمل على 7 أبواب.. وتحديث لآخر مستجدات "كورونا" والوقاية منه

أطلقت وزارة الصحة قناتها الجديدة على "واتساب"؛ لتسهيل وصول خدماتها إلى كل مواطن ومقيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: بإمكانكم الاستفادة من الخدمة التفاعلية الجديدة عن طريق "واتساب" من خلال الرقم 920005937 للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

ويقدم الرقم 7 خدمات وهي "معلومات عن فيروس كورونا، ومواقع المراكز الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، نصائح رمضان، ومركز الصحة 937".

وأضاف: بخصوص فيروس كورونا، يمكن للمشترك الحصول على المعلومات العامة والتوعوية عن الفيروس والتحديث اليومي للحالات المؤكدة ومعرفة سبل الوقاية.

وأردف "العبدالعالي": يقدم الرقم الدليل التوعوي للوقاية من كورونا المستجد وأبرز الأسئلة الشائعة عن كورونا المستجد والشائعات المتداولة لنفيها واستفسارات تتعلق بلبس الكمامة وغسل اليدين وكيفية الوقاية من كورونا لمرضى السكري وآداب العطاس وكيفية القيام بالحجر المنزلي والامراض المزمنة لحماية الحامل والجنين واستلام الطلبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على تفاصيل خدمات التطبيق الجديد لـ"الصحة" على "واتساب"
سبق

أطلقت وزارة الصحة قناتها الجديدة على "واتساب"؛ لتسهيل وصول خدماتها إلى كل مواطن ومقيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: بإمكانكم الاستفادة من الخدمة التفاعلية الجديدة عن طريق "واتساب" من خلال الرقم 920005937 للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

ويقدم الرقم 7 خدمات وهي "معلومات عن فيروس كورونا، ومواقع المراكز الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، نصائح رمضان، ومركز الصحة 937".

وأضاف: بخصوص فيروس كورونا، يمكن للمشترك الحصول على المعلومات العامة والتوعوية عن الفيروس والتحديث اليومي للحالات المؤكدة ومعرفة سبل الوقاية.

وأردف "العبدالعالي": يقدم الرقم الدليل التوعوي للوقاية من كورونا المستجد وأبرز الأسئلة الشائعة عن كورونا المستجد والشائعات المتداولة لنفيها واستفسارات تتعلق بلبس الكمامة وغسل اليدين وكيفية الوقاية من كورونا لمرضى السكري وآداب العطاس وكيفية القيام بالحجر المنزلي والامراض المزمنة لحماية الحامل والجنين واستلام الطلبات.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
06:04 PM

تعرف على تفاصيل خدمات التطبيق الجديد لـ"الصحة" على "واتساب"

يشتمل على 7 أبواب.. وتحديث لآخر مستجدات "كورونا" والوقاية منه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
5,998

أطلقت وزارة الصحة قناتها الجديدة على "واتساب"؛ لتسهيل وصول خدماتها إلى كل مواطن ومقيم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: بإمكانكم الاستفادة من الخدمة التفاعلية الجديدة عن طريق "واتساب" من خلال الرقم 920005937 للاستفسار عن أهم المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

ويقدم الرقم 7 خدمات وهي "معلومات عن فيروس كورونا، ومواقع المراكز الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم، نصائح رمضان، ومركز الصحة 937".

وأضاف: بخصوص فيروس كورونا، يمكن للمشترك الحصول على المعلومات العامة والتوعوية عن الفيروس والتحديث اليومي للحالات المؤكدة ومعرفة سبل الوقاية.

وأردف "العبدالعالي": يقدم الرقم الدليل التوعوي للوقاية من كورونا المستجد وأبرز الأسئلة الشائعة عن كورونا المستجد والشائعات المتداولة لنفيها واستفسارات تتعلق بلبس الكمامة وغسل اليدين وكيفية الوقاية من كورونا لمرضى السكري وآداب العطاس وكيفية القيام بالحجر المنزلي والامراض المزمنة لحماية الحامل والجنين واستلام الطلبات.

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