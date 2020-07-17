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للمرة 34 في تاريخه .. ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1) أمس الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).

الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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للمرة 34 في تاريخه .. ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني
سبق

تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1) أمس الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
12:14 AM
اخر تعديل
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
02:31 AM

للمرة 34 في تاريخه .. ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (3-1) أمس الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).

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